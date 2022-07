Shivratri Puja Vidhi: सुख-समृद्धि या मनचाहे जीवनसाथी की है चाह तो शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये चीजें

सावन शिवरात्रि पूजा मुहूर्त:

श्रावण शिवरात्रि 26 जुलाई दिन मंगलवार को

निशिता काल पूजा समय 12:07 AM बजे से 12:48 AM (जुलाई 27) तक

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय 07:15 PM से 09:51 PM

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय 09:51 PM से 12:27 AM, जुलाई 27 तक

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय 12:27 AM से 03:03 AM, जुलाई 27

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 03:03 AM से 05:39 AM, जुलाई 27

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ 26 जुलाई को 06:46 पी एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त 27 जुलाई को 09:11 पी एम बजे



सावन शिवरात्रि पूजन विधि:

-सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

-इसके बाद व्रत का संकल्प लें।

-शिवलिंग पर पंचामृत (दूध, दही, शहद, घी और गन्‍ने का रस या चीनी का मिश्रण से पंचामृत बनाएं) चढ़ाएं। ऐसा आप घर पर या बारह शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं।

-पूजा के दौरान लगातार ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जप करते रहें और शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, फूल इत्यादि अर्पित करें।

-इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में सभी लोग मिलकर शिव जी की आरती करें।



मनोकामना पूर्ति के लिए करें ये उपाय:

-पाप को नाश करने के लिए इस दिन की पूजा में भगवान शिव को तिल का तेल चढ़ाएं।

-किसी को अगर मनचाहे जीवनसाथी की तलाश हैं तो उन्हें इस दिन भगवान शिव को चने की दाल का भोग लगाना चाहिए।

-घर में सुख-शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान शिव पर धतूरे का फूल चढ़ाएं।

-किसी कानूनी कार्यवाही में फंसे हैं तो उसमें जीत हासिल करने के लिए या अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए शिवलिंग पर भांग चढ़ाएं।

-अगर आपका मन अशांत रहता है या आप पर नकारात्मक विचार हावी होते तो इस दिन पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लेकर ऊं नम: शिवाय का जाप करें।

शिवरात्रि व्रत विधि: मान्यता है इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में फलाहार भोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सुबह और शाम दोनों समय स्नान कर शिव जी की विधि विधान पूजा करें और शिव पुराण, शिव पंचाक्षर, शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टक, शिव स्तुति, शिव अष्टक और शिव श्लोक का पाठ करें।

यह भी पढ़ें (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। patrika.com इनकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें।)