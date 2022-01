Makar Sankranti 2022 Panchang: मकर संक्रांति का सबसे शुभ मुहूर्त और 14 जनवरी का पूरा पंचांग, जानिए

Makar Sankranti Panchang: मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ-साथ दान करने की परंपरा भी है। पंचांग से जानिए इस संक्रांति स्नान-दान का कौन सा मुहूर्त रहेगा सबसे शुभ।

Panchang 14 January 2022: इस बार मकर संक्रांति पर्व 14 और 15 जनवरी दो दिन मनाया जाएगा। ये पर्व देश के कोने-कोने में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। इस समय नई फसल और बंसत ऋतु का आगमन होता है। किसान इस दिन को एक तरह से आभार दिवस की तरह मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल (Pongal 2022) की तरह मनाया जाता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इसे लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। यूपी और बिहार में खिचड़ी (Khichdi) के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में इसे माघी या भोगली बिहू (Bihu 2022) के नाम से मनाया जाता है।

इस त्योहार को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। इसके पीछे मुख्य कारण है, कुछ घंटे सूरज की रोशनी में बिताना क्योंकि ठंड के मौसम में सुबह सूरज की रोशनी में समय बिताना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फायदेमंद माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने की परंपरा भी है। जानिए स्नान-दान का कौन सा मुहूर्त रहेगा सबसे शुभ।

मकर संक्रांति पर पुण्य काल दोपहर 02 बजकर 43 मिनट से शाम 05 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 03 घंटे 02 मिनट की रहेगी। वहीं महा पुण्य काल 02:43 पी एम से 04:28 पी एम तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट की है।महीना-पौषवार-शुक्रवारपक्ष-शुक्ल पक्षतिथि-द्वादशीनक्षत्र-रोहिणीयोग-शुक्ल दोपहर 01:36 बजे के बाद से ब्रह्मसूर्य राशि-धनु दोपहर 2 बजकर 43 मिनट तक, इसके बाद मकरचन्द्र राशि-वृषभब्रह्म मुहूर्त-05:27 AM से 06:21 AMप्रातः सन्ध्या-05:54 AM से 07:15 AMअभिजित मुहूर्त-12:09 PM से 12:51 PMअमृत काल-04:40 PM से 06:29 PMगोधूलि मुहूर्त-05:35 PM से 05:59 PMविजय मुहूर्त-02:15 PM से 02:57 PMराहुकाल-11:11 AM से 12:30 PMगुलिक काल-08:34 AM से 09:53 AMयमगण्ड-03:08 PM से 04:27 PMदुर्मुहूर्त-09:21 AM से 10:03 AMदूसरा दुर्मुहूर्त-12:51 PM से 01:33 PMवर्ज्य-11:14 AM से 01:03 PM