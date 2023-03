Saturday Tips: कहीं राजा से रंक न बना दें शनिवार को किए गए ये काम, इन कामों से कम होता है शनि का प्रकोप

भोपाल Mar 10, 2023

Saturday Tips To please Lord Shani, Hanuman and Maa Durga: शनि ग्रह को मकर और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है। वहीं तुला राशि शनि की उच्च राशि है, जबकि मेष इसकी नीच राशि मानी जाती है। शनि का गोचर एक राशि में ढाई वर्ष तक रहता है। ज्योतिषीय भाषा में इसे शनि की ढैय्या कहा जाता है। नौ ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद है। शनि की दशा साढ़े सात वर्ष की होती है जिसे शनि की साढ़े साती कहा जाता है।