2022 में 15 दिन के अंतराल में लगेंगे दो बड़े ग्रहण, 3 राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता

First Solar Eclipse And Lunar Eclipse 2022 Date In India: साल का पहला ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा तो दूसरा ग्रहण 16 मई को लगेगा। इन दोनों ही ग्रहण का तीन राशि वालों पर सबसे शुभ प्रभाव पड़ेगा।

नई दिल्ली Published: February 15, 2022 04:27:13 pm

Surya Grahan And Chandra Grahan 2022 Date: साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे। जिसमें दो सूर्य ग्रहण होंगे और दो चंद्र ग्रहण। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल का पहला ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। ये सूर्य ग्रहण होगा। वहीं दूसरा ग्रहण इसके ठीक 15 दिन बाद यानी 16 मई को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण होगा। इन दोनों ही ग्रहण का लोगों के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहां आप जानेंगे किन 3 राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ साबित होंगे।

मेष राशि: इस राशि वालों के लिए ये दोनों ही ग्रहण शुभ साबित होंगे। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा। करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगेगा। ऑफिस में आपके काम की जमकर तारीफ होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होने के आसार रहेंगे। बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में की गई यात्रा से अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे।

सिंह राशि: ग्रहण का इस राशि वालों पर बेहद शुभ प्रभाव पड़ेगा। यात्रा सुखद रहेगी। नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छी जॉब के ढेरों ऑफर आ सकते हैं। पदोन्नति होने और सैलरी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। इस दौरान आप धन की बचत कर पाने में भी सफल रहेंगे।

