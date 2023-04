Vastu Tips: घर में लगा रहे हैं घोड़ों की ऐसी तस्वीर तो संभल जाएं, भूलकर भी इस कमरे में न लगाएं दौड़ते घोड़े

भोपालPublished: Apr 20, 2023 04:52:58 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu tips for hanging this running horses canvas at your home: पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं इस जादुई अंक और जीवन में गति, सफलता,साहस, वीरता और तरक्की को दर्शाने वाली पेंटिंग को लगाने के लिए कौन सी दिशा का यूज करना चाहिए। वहीं इस पेंटिंग को लगाने से पहले यदि आप कुछ सावधानियां बरतें, तो यह तस्वीर आपके लिए देवी-देवताओं के वरदान से कम नहीं होगी। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है। यह लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है।