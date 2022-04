Happy Chaitra Navratri 2022 Wishes: इन 10 शानदार मैसेज के साथ अपनों को कहें 'हैप्पी चैत्र नवरात्रि 2022'

Happy Chaitra Navratri 2022 Wishes Images, Messages, Photos and Status for Whatsapp and Facebook: नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए अपनों को भेजें ये खास संदेश।

नई दिल्ली Updated: April 02, 2022 07:47:42 am

Happy Chaitra Navratri 2022: चैत्र नवरात्रि पर्व की 2 अप्रैल से शुरुआत हो गई है। ये पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इसी के साथ इस दिन से हिंदुओं का नव वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। ये पर्व मां अंबे को समर्पित है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दौरान मां की सच्चे मन से भक्ति करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस बार चैत्र नवरात्र 10 अप्रैल तक रहेंगे। अपनों को इस पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए भेजें ये खास संदेश।

लक्ष्मी का हाथ हो,

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो….

हैप्पी नवरात्रि शेर पर सवार होकर,

खुशियों का वरदान लेकर,

हर घर में विराजी अंबे मां,

हम सबकी जगदम्बे मां।।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं…

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।

जय माता दी। Happy Navratri 2022 क्या है पापी क्या है घमंडी

माँ के दर पर सभी शीश झुकाते

मिलता है चैन तेरे दर पे मैया

झोली भरके सभी है जाते

नवरात्रि की हार्दिक बधाई...

सर्व मंगल मांगल्ये,

शिवे सर्वार्थ साधिके,

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी

नारायणी नमोस्तुते ।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल रंग से सजा मां का दरबार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,

सर्व मंगल मांगल्ये,शिवे सर्वार्थ साधिके,शरण्ये त्र्यम्बके गौरीनारायणी नमोस्तुते ।नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल रंग से सजा मां का दरबार,हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,शुभ हो आपको ये नवरात्रि का त्योहार...



सुख संपत्ति मिले आपको अपार,

मेरी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार... हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई…

होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई…

होगी अब मन की हर मुराद पूरी…

भरने सारे दुःख माता अपने द्वार आ गई

कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार,सुख संपत्ति मिले आपको अपार,मेरी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार...हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई…होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई…होगी अब मन की हर मुराद पूरी…भरने सारे दुःख माता अपने द्वार आ गईनवरात्रि की शुभकामनाएं...

