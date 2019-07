सूर्य को जल चढ़ाते समय बोल दें ये मंत्र, हर मनोकामना हो जाएगी पूरी

how to worship sun : हिन्दू धर्म ( Hindu ) में पांच ईष्ट देव बताए गए है, उनमे से एक सूर्य देव ( Lord Surya ) भी हैं। कहा जाता है कि ईष्ट देव की पूजा ( worship of lord surya ) विघि के अनुसार करने फल की प्राप्ति होती है।