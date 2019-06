Allahabad University B.Com part I और II रिजल्ट घोषित

Allahabad University B.Com results : इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (University of Allahabad) ने वाणिज्य स्नातक (Bachelor of Commerce) (B.Com part I and II) परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे थे, वे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इससे पहले, यूनिवर्सिटी ने 9 मई, 2019 को B.Com part III examination का रिजल्ट जारी किया था।

यह भी पढ़ें : JEE Advanced 2019: ऐसा होगा एग्जाम पैटर्न, पास होने के लिए ऐसे करें तैयारी

Allahabad University B.Com part I and II results 2019 : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट allduniv.ac.in पर लॉग इन करें

-download result लिंक पर क्लिक करें

-उम्मीदवारों के रोल नंबरों के साथ पीडीएफ फाइल खुलेगी

-result को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

स्नातक कोर्सेस की परीक्षा अप्रेल माह में आयोजित की गई थी।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः नई भर्ती के बावजूद पुरानी भर्ती की प्रतीक्षा सूची से दिलाई नियुक्ति