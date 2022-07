CBSE 10th Result 2022: आज नहीं जारी होगा 10वीं सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

CBSE 10th Result 2022: 10वीं सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही रिजल्ट के बारे में सूचना जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षार्थी वेबसाइट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, results.gov.in और digilocker.gov.in में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

CBSE 10th Result 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के द्वारा आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। अगल-अलग रिपोर्ट में रिजल्ट जारी होने के समय और दिन का अलग-अलग दावा किया जा रहा है। कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा था कि आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। अब 10वीं सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के बारे में लेटेस्ट खबर आ रही है कि आज रिजल्ट जारी नहीं होगा।

CBSE 10th Result 2022: 10th CBSE board result will not be released today, know what is the latest update