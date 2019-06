CLAT की फाइनल Answer Key जारी, ऐसे करें डाउनलोड

मई में आयोजित हुए कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट (CLAT) की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की क्लैट की आधिकारिक वेबसाइट clatconsortiumofnlu.ac.in पर जारी की गई है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने क्वैश्चन पेपर की सीरिज के अनुसार आंसर की डाउनलडोड कर सकते है। उल्लेखनीय है कि क्लैट एग्जाम के लिए प्रोविजनल आंसर की 29 मई को जारी की गई थी जिस पर कंसोर्टियम ऑफ नैशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने 2 जून तक प्रोविजनल आंसर की पर कैंडिडेट्स के फीडबैक मांगे थे।

ऐसे डाउनलोड कर CLAT Answer Key

Step 1 - क्लैट आंसर की देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://clatconsortiumofnlu.ac.in/ ओपन करें।

Step 2 - यहां होम पेज पर ही Click here to view the Final Answer key of CLAT 2019 LL.M. Programme and 5 - Year Integrated Law Programme का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

Step 3 - क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पर सभी क्वेश्चन पेपर सेट्स की आंसर की का लिंक दिया गया है। छात्र अपनी प्रश्नपत्र सीरीज के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।

Step 4 - क्लिक करने पर फाइनल आंसर की वाली pdf फाइन ओपन होगी। इस फाइल को आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी ले सकते है।

परीक्षा की आंसर की जारी होने के बाद जल्दी ही रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट प्रवेश परीक्षा (CLAT) का आयोजन भारत के 21 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होता है। इनके अतिरिक्त देश भर में 31 निजी विश्वविद्यालय भी लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए CLAT Exam के स्कोर कार्ड को वरीयता देते हैं।