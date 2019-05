UPSC NDA final results घोषित, मेरिट लिस्ट में 520 उम्मीदवारों ने बनाई जगह

UPSC NDA results 2019 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (UPSC) ने NDA and NA second recruitment test 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर 520 उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर, 2018 को हुआ था, जबकि रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड (Services Selection Board) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) के सेना, नौसेना और वायुसेना अंगों में प्रवेश के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया था। 142 वां कोर्स 2 जुलाई, 2019 को शुरू होगा।

कोर्स के शुरू होने की अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर लॉग इन कर सकते हैं। रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। उम्मीदवारों के अंक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों बाद जारी कर दिए जाएंगे। आयोग के अनुसार, UPSC NDA results की तैयारी करते वक्त NDA results के medical examination को ध्यान में नहीं रखा गया।

सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम (provisional) है, जो जन्म तिथि और शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है। यदि पते में कोई बदलाव होता है तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नए पते की जानकारी सेना मुख्यालय को इस पते पर दे सकते हैं : Additional Directorate General of Recruiting, Adjutant General’s Branch, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Army), West Block No. III, Wing-1, R. K. Puram, New Delhi-110066