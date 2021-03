एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और कटऑफ जारी, यहां से करें चेक

Stenographer Recruitment 2019 Result: एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक पोर्टल ssc.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार निचे दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी परिणाम और कटऑफ चेक कर सकते हैं।

Click Here For Check Result List-1

List- 2

CutOff Marks

एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 परीक्षा का आयोजन 12 से 24 दिसंबर, 2020 तक किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के लिए एसएससी ने रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च को कर दी है। SSC ने कैटेगरी वाइज स्टेनोग्राफर कटऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। एसएससी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के भर्ती के लिए 1215 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण किया गया है, वहीं 7792 उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर ग्रेड‘ डी ’के लिए उत्तीर्ण घोषित किया है। बता दें कि एसएससी ने सीबीटी आधारित लिखित परीक्षा 7 फरवरी, 2019 को आयोजित की थी। एसएससी ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण पश्चात परिणाम जारी किए हैं।

How To Check Stenographer Recruitment 2019 Result

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी कीआधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in.पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए रिजल्ट सेक्शन पर जाएं। यहां नई पेज पर स्टेनो ग्रेड सी ’और डी’ पर क्लिक करें। इसके बाद SSC स्टेनो रिजल्ट 2019 स्क्रीन देखे देगा। इन पीडीऍफ़ फाइल को भविष्य के लिए प्रिंट लेकर भी रख लें।

