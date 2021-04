TNUSRB SI Final Result 2021: पुलिस एसआई भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

TNUSRB SI Final Result 2021: तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) ने अपनी वेबसाइट पर पुलिस उप-निरीक्षक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। इंटरव्यू में शामिल हुए उम्मीदवार TNUSRB की आधिकारिक वेबसाइट https: //www.tnusrbonline.org/ पर जाकर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 23 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक साक्षात्कार का आयोजन किया था। अब, चयनित उम्मीदवारों की अंतिम वरीयता सूची TNUSRB वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अनंतिम सूची पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके कट ऑफ अंक के साथ रोल नंबर वार TNUSRB SI Final Result 2021 चेक कर सकते हैं।

TNUSRB SI Selection Process

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीईटी और वाइवा-वॉयस में प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अंतिम वरीयता सूची में जगह बना चुके उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 969 रिक्तियों की भर्ती की जाएगी, जिसमें से 660 रिक्तियां पुलिस उप-निरीक्षक (TK) के लिए हैं, 276 पुलिस उप-निरीक्षक (AR) के लिए हैं और 33 पुलिस उप-निरीक्षक (TSP) के लिए हैं।

How To Download TNUSRB SI Final Result 2021

TNUSRB की आधिकारिक वेबसाइट tnusrbonline.org/ पर जाएं।

होमपेज पर दी गई SUB-INSPECTOR OF POLICE (TK, AR, TSP) - 2019 प्रोविजनल लिस्ट पर क्लिक करें।

क्लिक करने के साथ ही अंतिम वरीयता सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

