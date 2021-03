यूपीएससी ने एनडीए और एनए भर्ती परीक्षा 2020 के फाइनल रिजल्ट किए जारी, यहां से करें चेक

UPSC NDA NA Results 2020: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार जो यूपीएससी एनडीए और नेवल अकादमी परीक्षा 2020 में उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 6 सितंबर 2020 को एनडीए और नौसेना अकादमी लिखित परीक्षा (I) आयोजित की थी, और उसके बाद सेवा चयन बोर्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। इन सूचियों को तैयार करते समय मेडिकल परीक्षा के परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रोविजनल है, उनके दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

Click Here For Check NDA , NA Final Result 2020

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/FR-NDA-I-20-Engl-060321.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आयोग ने 6 सितंबर, 2020 को NDA और नौसेना अकादमी लिखित परीक्षा (I) आयोजित की थी और उसके बाद सेवा चयन बोर्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।

How To Check UPSC NDA & NA I Result 2020

परिणाम चेक करने के लिए UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “Final results: Name of National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2020” लिखा हो। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी। यहां पीडीऍफ़ में उम्मीदवार अपना नाम सर्च कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट भी ले लेवें।

भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 06 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। उम्‍मीदवारों के स्‍कोर भी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 दिनों के बाद (21 मार्च) तक जारी कर दिए जाएंगे। चयनित उम्‍मीदवारों को अब अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए अपने सभी डॉक्‍यूमेंट्स ADGR, मिनिस्‍ट्री ऑफ डिफेंस को प्रस्‍तुत करने होंगे जिसकी पूरी जानकारी जारी रिजल्‍ट में दी गई है। उम्‍मीदवार किसी भी अन्‍य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाकर रखें।



