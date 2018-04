IBPS Combined Result for Online Main Examination & Interview : इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेश्नरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के कंबाइंड नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर होम पेज पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के जरिये जा सकते हैं।

IBPS Combined Result for Online Main Examination & Interview देखने केलिए यहाँ क्लिक करें



How To Check IBPS Combined Result for Online Main Examination & Interview

परिणाम देखने के लिए सबसे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट http://www.ibps.in पर जाएँ। इसके बाद होम पेज पर परिणाम लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करके परिणाम के पेज पर भेजा जायेगा, जहाँ आपको अपना लॉगिन आईडी डालकर परिणाम देखना होगा। परिणाम को सेव और प्रिंट दोनों ले सकते है।

आईबीपीएस

बैंकिंग कार्मिक संस्थान संस्थान आईबीपीएस पीओ,क्लर्क, ऑफिसर ग्रेड आदि बैंक परीक्षा का आयोजन करता है जो बैंक की नौकरियों में उम्मीदवार के प्रवेश द्वार खोलता है।

आईबीपीएस अपने सभी सार्वजनिक-क्षेत्र बैंकों, एसबीआई, एसबीआई के एसोसिएट बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबीआई, एलआईसी और बीमा कंपनियों और अन्य बैंकों को सेवाएं प्रदान करता है जो कि आईबीपीएस के नियमित सदस्य हैं। 2011 में, आईबीपीएस ने भारतीय बैंकों में अधिकारियों और क्लर्कों की भर्ती के लिए आम लिखित परीक्षा (CWE ) शुरू की थी