JMRC Recruitment Result 2021: स्टेशन कंट्रोलर / ट्रेन ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी, यहां से करें चेक

JMRC SC/TO Result 2021: जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) ने स्टेशन कंट्रोलर / ट्रेन ऑपरेटर (SC/TO) के पदों पर आयोजित हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। स्टेशन कंट्रोलर / ट्रेन ऑपरेटर के पद के लिए ऑनलाइन सीबीटी का आयोजन 26 नवंबर 2020 को किया गया था। परीक्षा हुए उम्मीदवारों की चयन सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार को अपना रोल नंबर सर्च करना होगा।

Click Here For Check Result

जेएमआरसी ने स्टेशन कंट्रोलर/ ट्रेन ऑपरेटर पद के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट / साक्षात्कार के लिए कुल 41 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। JMRC साइकोमेट्रिक टेस्ट / साक्षात्कार की तारीख और शेड्यूल जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

JMRC SC/TO CutOff Marks

सामान्य – 80.00

अनुसूचित जाति (एससी) – 65.25

अनुसूचित जनजाति (ST) – 67.50

ओबीसी – गैर मलाईदार परत – 75.00

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 75.00

अधिक पिछड़ा वर्ग – 69.50

भूतपूर्व सैनिक – 48.50



How To Check JMRC SC/TO Result 2021

परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले जेएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर, ‘कैरियर’ सेक्शन पर जाएं। आगे की टैब में ‘Direct Recruitment’ पर क्लिक करें। अब यहां, ‘DECLARATION OF RESULT OF THE WRITTEN TEST HELD ON 26 Nov, 2020 FOR THE POST OF STATION CONTROLLER / TRAIN OPERATOR’ के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही एक पीडीऍफ़ फाइल ओपन होगी, जहां उम्मीदवार अपना रोल नंबर सर्च कर सकता है। उम्मीदवार चाहे तो इस फाइल का प्रिंट भी ले सकता है।