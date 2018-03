Railway RRB Group D Recruitment 2018 उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है जो रेलवे में नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरी रेलवे ने 604 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और भर्ती सूचना जारी की है। , स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, स्टेशन अधीक्षक और कई अन्य इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने 10 वीं और 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया है, उन्हें जल्द ही आवेदन करना चाहिए।



Railway RRB Group D Recruitment 2018 उत्तर रेलवे ने उन उम्मीदवारों को भर्ती करने की अधिसूचना की घोषणा की है, जिन्होंने पेंशनमैन, स्टेशन मास्टर, और कई अन्य रिक्तियों की स्थिति के लिए कक्षा 10 वीं, 12 वीं को पूरा किया है। प्रत्येक पद के अंतर्गत रिक्तियों, और पात्रता मानदंडों सहित आवश्यक जानकारी देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि, यानी, 14 मई, 2018 से पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

रिक्ति 1: Railway Points men

योग्यता: उम्मीदवार को कक्षा 10 वीं, 12 वीं पास होना चाहिए था।

रिक्तियों: 187 पद

आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा आरक्षण सहित 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से लिखित परीक्षा पर आधारित होगा और बाद में एक साक्षात्कार के माध्यम से।

रिक्ति 2: Railway Station Master

योग्यता: उम्मीदवार को कक्षा 10 वीं, 12 वीं पास होना चाहिए था।

रिक्तियों: 120 पद

आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा आरक्षण सहित 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

रिक्ति 3: Train Cleark

योग्यता: उम्मीदवार को कक्षा 10 वीं, 12 वीं पास होना चाहिए था।

रिक्तियों: 28 पद

आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 62 आरक्षण सहित वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

रिक्ति 4: स्टेशन अधीक्षक

योग्यता: उम्मीदवार को कक्षा 10 वीं, 12 वीं पास होना चाहिए था।

रिक्तियों: 32 पद

आयु सीमा: उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 62 आरक्षण सहित वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें: उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने की सलाह दी जाती है और विधिवत भरे गए फॉर्म को 14 मई, 2018 को या उससे पहले डिवीजनल रेलवे, प्रबंधक उत्तरी रेलवे, फिरोजपुर को सौंप दिया जाना चाहिए।



Railway Jobs News : एक अन्य रिक्ति में, रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), कपूरथला ने संबंधित ट्रेडों में अपरेंटिस की रिक्तियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है।इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को 19 मार्च, 2018 से पहले आवेदन करना चाहिए।



RRB Category Wise Post

फिटर: 55

वेल्डर (जी एंड ई): 50

मशीनीस्ट: 17

पेंटर: 09

बढ़ई: 16

मैकेनिक (मोटर वाहन): 06

इलेक्ट्रीशियन: 28 डाक

इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक: 04

एसी और रेफरी मैकेनिक: 10

आयु सीमा Age Limit For RRB Group D Vacancy 2018

आवेदक की उम्र 17 फरवरी, 2018 तक 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस बीच, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 05 साल के आयु छूट और नियमों के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष के लिए स्वीकार्य है।

शैक्षिक योग्यता Education Qualification For RRB Group D Recruitment 2018

उम्मीदवारों को 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ

RRB Selection Process Group D Recruitment 2018

उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और बाद में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों ने पीएफए / आरसीएफ / कपूरथला के पक्ष में 100 रुपये (बैंक डिमांड ड्राफ्ट / इंडियन पोस्टल ऑर्डर) खोल दिया होगा।

आवेदन कैसे करें How To Apply For Railway Group D Vacancy 2018

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: www.rcf.indianrailways.gov.in

"अपरेंटिस 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें

पंजीकरण पूर्ण करें और गठित लॉग इन आईडी के साथ फिर से लॉग इन करें

सभी विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें

डाउनलोड और भविष्य के संदर्भों के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लें