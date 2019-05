Rajasthan 5th Board Result घोषित, ऐसे करें चेक

Rajasthan 5th result 2019 : स्कूल शिक्षा विभाग के तहत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (State Institute of Educational Research and Training), राजस्थान ने आधिकारिक वेबसाइट पर 5th Board results घोषित कर दिया है। वेबसाइट पर रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर Rajasthan Class 5 results को देखा जा सकता है। Class 5 results या परीक्षा के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) जिम्मेदार नहीं है।

Rajasthan 5th Board result 2019 : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट rajrmsa.nic.in पर लॉग इन करें

-अगला पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि एंटर करें

-फिर नया पेज खुलने पर अपना ग्रेड देखें

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2018-19 में 13 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे थे। Class 5th results जिलावार घोषित किया गया है। रिजल्ट संबंधित Districts Institute of Education and Training की ओर से जारी किया जाएगा। रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर होगा। स्कूल प्रिंसिपल मार्कशीट का प्रिंट आउट लेकर उसपर अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाकर स्टूडेंट्स को जारी कर सकेंगे। पिछले साल, RBSE 8th board exam का रिजल्ट 6 जून को जारी किया गया था।

RBSE class 5, class 8, class 10 और class 12 बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक class 10 और class 12 board result जारी करने की अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि, माना जा रहा है कि class 12 board result का रिजल्ट 15 से 20 मई के बीच जारी किया जा सकता है, जबकि class 10 result10 जून को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं।

पिछले साल Science और Commerce stream के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 23 मई को जारी किए गए थे, जबकि Arts results 1 जून को जारी किया गया था। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स क्RBSE 12th exam में शामिल हुए थे, जबकि 11.2 लाख स्टूडेंट्स ने RBSE 10th exams के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।