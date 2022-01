200 की क्षमता वाली गौशाला में भर दिये गए 10 मवेशी, मचा हड़कंप

त्योंथर तहसील के सोनौरी गौशाला में भरे गए आवारा जानवर, प्रशासनिक अमला पहुंचा

रीवा। महज दो सौ की क्षमता वाली गौशाला में हजारों की संख्या में आवारा जानवरों को भर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आसपास के गांवों में घूमने वाले आवारा जानवरों को एकत्र कर उनको गौशाला में रखवा दिया गया है जिसको लेकर अब प्रशासन पर भी हड़कंप मचा हुआ है।

10 cattle filled in 200 capacity cowshed, there was a stir