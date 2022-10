गांधी जयंती पर जेल से रिहा हुए 29 कैदी, खुली हवा में निकलते छलक पड़े आंसू

केन्द्रीय जेल से हुई रिहाई, जेल प्रशासन ने पुर्नवास के लिए लिखा पत्र

रीवा। गांधी जयंती के अवसर पर जेल से दो दर्जन से अधिक कैदियों को रिहाई मिली है। अपने जीवन का अमूल्य समय जेल की चार दीवारी के अंदर गुजारने के बाद खुली हवा में निकलते ही कैदियों की आंखों से आंसू छलक पड़े।

29 prisoners released from jail on Gandhi Jayanti, tears spilled out i