30 हजार के उधार में लिये 50 हजार रुपए, फिर बकाया था 70 हजार

सिटी कोतवाली पुलिस ने सूदखोरी की शिकायत पर दर्ज किया मामला, घटना की कर रही जांच

रीवा। सूदखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मूलधन व ब्याज अदा करने के बाद आरोपी महिला को दुगना रुपए जमा करने के लिए धमकियां दे रहा था जिससे परेशान महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।

