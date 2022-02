70 हजार रुपए ऋण के बदले लिया डेढ़ लाख, न्यायालय में चेक लगाकर कर रहा था प्रताडि़त

सिटी कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला, घटना की जांच जारी

रीवा। उधार रुपए देकर मनमानी ब्याज वसूल करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर पूरे मामले की जांच की और जांच में शिकायत सही मिलने पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण कायम कर लिया है।

