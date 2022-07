कार में लोड नशीली सिरप का जखीरा बरामद, 1662 शीशी बरामद

सोहागी पुलिस ने की कार्रवाई, सप्लायर से चल रही पूछताछ

रीवा। यूपी से कार में लोड करके लाई जा रही नशीली सिरप की खेप पुलिस ने पकड़ी है। सप्लायर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जिससे अब पूछताछ कर पुलिस तस्करों के संबंध में जानकारियां जुटा रही है। यूपी से कार क्र. यूपी 70 डीएक्स 8176 में नशीली सिरप लोड करके उसे रीवा लाया जा रहा था।

