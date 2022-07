गांजा तस्कर के घर में मिला हथियारों का जखीरा, शहडोल में पकड़ी गई थी खेप

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्रीय इकाई इंदौर व विवि पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुआ खुलासा, मामला दर्ज

रीवा। गांजा तस्कर के घर से पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार मिले है। असलहा देखकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शहडोल में गांजा तस्करी में आरोपी संतकुमार यादव पिता शेषमणि निवासी पारसनगर थाना विवि को गिरफ्तार किया गया था जो फिलहाल जेल में है। उक्त आरोपी के घर की तलाशी लेने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्षेत्रीय इकाई इंदौर की टीम रीवा आई थी।

