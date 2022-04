किशोर पर दोस्त ने किया चाकू से हमला, स्कूटी लेकर चंपत

मऊगंज थाने के सेलार नदी में हुई घटना, पुृलिस तलाश में जुटी

रीवा। किशोर पर उसके दोस्त ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद वह उसकी स्कूटी लेकर चंपत हो गए। घटना की जानकरी मिलने पर परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस स्कूटी लेकर चंपत हुए दोस्त की तलाश कर रही है। घटना मऊगंज थाने के सेलार नदी पुल की है।

A friend attacked the teenager with a knife, took a scooty to Champat