घर के बाहर सो रहे श्रमिक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या

बैकुंठपुर थाने के बरहा गांव में हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। घर के बाहर सो रहे श्रमिक की मंगलवार की रात धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जो आरोपियों की तलाश कर रही है। बैकुंठपुर थाने के बरहा गांव निवासी यज्ञशरण साकेत 55 वर्ष प्रतिदिन की तरह मंगलवार की रात घर के बाहर लेटा था। परिवार के अन्य लोग अंदर सोए थे।

