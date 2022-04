रीवा के बाद सीधी में प्राचार्य के अश्लील बातें करने का मामला आया सामने

एडीजी व कमिश्रर के पास शिकायत लेकर पहुंचे परिजन

रीवा। रीवा के बाद अब सीधी जिले से प्राचार्य के अश्लील बातें करने का मामला सामने आया है। प्राचार्य द्वारा छात्रा से मोबाइल पर अश्लील बातें की जाती है जिसकी रिकार्डिंग लेकर परिजनों ने अधिकारियों से की है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर गुरु व शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है।

