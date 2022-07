मारपीट के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में जहर सेवन से नवब्याहता की मौत

झारखंड में पति के साथ रहती थी महिला, परिजनों ने रीवा लाकर कराया भर्ती

रीवा। मारपीट के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नवब्याहता ने जहर का सेवन कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जहां महिला की शुक्रवार की रात मौत हो गई। पति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी है जबकि मायके वालों ने पति पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है।

After the beating, the newlywed died due to consuming poison under sus