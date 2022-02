अच्छी खबर : अब जानवरों को उपचार देना होगा आसान, 108 की तर्ज पर फोन करते ही आएगी एंबुलेंस

108 की तर्ज पर जानवरों को अस्पताल पहुंचाने की एंबुलेंस सेवा शुरू होगी

- पशुपालन विभाग ने जिले में जानवरों की संख्या एवं अन्य जानकारियां मांगी

- ब्लाक स्तर पर एक-एक एंबुलेंस वाहन मिलने की उम्मीद





रीवा। पालतू जानवरों को उपचार के लिए अस्पताल तक ले जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या का समाधान जल्द ही होगा। सरकार रीवा सहित प्रदेश भर में जानवरों के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इंसानों को जिस तरह से १०८ नंबर डायल करने पर एंबुलेंस की सुविधा दी जाती है, उसी तर्ज पर जानवरों के लिए एंबुलेंस सेवा प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। पशुपालन विभाग के मुख्यालय ने जिले से योजना प्रारंभ करने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है और कई जानकारियां भी मांगी गई हैं। अधिकांश ऐसी घटनाएं होती हैं जब जानवर के बीमार होने या फिर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी मौतें हो जाती हैं। पालतू जानवरों की स्थिति में लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार ने विशेष परिस्थतियों में तत्काल अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा शुरू करने की तैयारी की है।

एंबुलेंस में ही प्राथमिक उपचार की होगी व्यवस्था

जानवरों के लिए शुरू होने वाली एंबुलेंस हाईटेक तरीके से बनाई जाएगी। इसमें प्राथमिक उपचार करने की व्यवस्था होगी। 108 एंबुलेंस की तरह ही इसमें भी प्रशिक्षित कर्मचारी रहेंगे जो तत्काल प्राथमिक उपचार देकर राहत पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें घायल जानवरों को प्राथमिक उपचार के साथ ही डिलेवरी जैसी स्थिति में भी यदि अस्पताल ले जाने से पहले मदद की जा सकती है तो उसका भी इंतजाम रहेगा। इसमें ऐसे कर्मचारी रहेंगे जो जरूरत पडऩे पर छोटे आपरेशन भी मौके पर ही कर देंगे।

टोल फ्री नंबर जारी होगा

जानवरों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए शुरू किए जाने वाले एंबुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। जिसमें 108 की तरह फोन करने पर संबंधित स्थान पर कुछ समय के भीतर एंबुलेंस पहुंचेगी। रीवा जिले में कितनी संख्या में एंबुलेंस मिलेंगी अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है लेकिन अधिकारियों की मानें तो शहरी क्षेत्र में एक एंबुलेंस के साथ ही हर ब्लाक के हिसाब से एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके चलते करीब दर्जन भर की संख्या में रीवा को एंबुलेंस मिलने की उम्मीद है।

अस्पताल पहुंचने के पहले भी मिलेगा इलाज

नई एंबुलेंस सेवा में कई ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिससे जानवरों को अस्पताल तक नहीं ले जाना पड़े। मौके पर ही इलाज किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से प्राथमिक उपचार, माइनर सर्जरी, ब्लड, गोबर, मूत्र, दूध आदि की जांच, पेट में बच्चा फंसने पर निकालने, डिलेवरी, वैक्सीनेशन, सीमन परीक्षण, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

हाइवे पर दुर्घटनाओं से मर रहे मवेशी

रीवा सहित आसपास के दूसरे जिलों में आवारा मवेशियों की बड़ी समस्या है। खेतों के साथ ही यह मुख्य सड़कों पर भी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। आए दिन वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर ये मृत हो रहे हैं। आवारा जानवर होने की वजह से इनके प्रति कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, जिसके चलते सड़कों पर ही तड़पकर मर रहे हैं। एंबुलेंस सेवा शुरू होने से राह चलते लोग भी टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर इनके उपचार में मदद पहुंचा सकेंगे।

Ambulance service will start to take animals to hospital on the lines of 108