पहाड़ में 8 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी का प्रयास, परिजनों के पहुंचने पर भागा आरोपी

रायपुर कर्चुलियान थाने के गोरगांव पहाड़ी की घटना, जांच कर रही पुलिस

रीवा। पहाड़ में एक बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

An attempt to rape an 8-year-old girl in the mountain, the accused fle