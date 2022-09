शराब तस्करों पर प्रहार, दर्जन भर वाहनों को राजसात करवायेगा प्रशासन

जिले के विभिन्न थानों में अवैध शराब तस्करी करते पकड़े गए थे वाहन

रीवा। शराब तस्करों को पुलिस और जिला प्रशासन अब बड़ी चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को अब संयुक्त कार्रवाई कर राजसात करने की तैयारी की जा रही है। जिले में पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। शराब के साथ पुलिस ने तस्करों के वाहनों को भी जब्त किया है।

Attack on liquor smugglers, administration will get a dozen vehicles s