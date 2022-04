सड़क में एक तरफ आटो तो दूसरी ओर एसआईएस कंपनी वाहन, डेढ़ घंटे तक लगता रहा जाम

अस्पताल चौराहा से लेकर धोबिया टंकी तक चिलचिलाती धूप में जाम से जूझते रहे लोग

रीवा। शहर की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है और किस मार्ग में कब जाम लग जाये इसका ठिकाना नहीं है। ऐसा ही एक नजारा सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे शहर के अति व्यस्त अस्पताल चौराहा से धोबिया टंंकी मार्ग में दे्रखने को मिला।

Auto in the road on one side and SIS company vehicle on the other side