दिन में बहू को डंडे से पीटा, मुकदमा कायम होने पर रात में फंदे पर झूला

सोहागी थाने के अतरैला 11 गांव की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। दिन में हिस्साबांट के विवाद में बहू के साथ मारपीट करने वाले वृद्ध को जब मुकदमा कायम होने की जानकारी हुई तो वह पेड में फंदा लगाकर झूल गया। सुबह वृद्ध का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस फिलहाल घटना की जांच में जुटी हे।

Beat the daughter-in-law with a stick during the day, swing on the noo