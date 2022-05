दुल्हन की विदाई के पहले दूल्हे के ममेरे ममेरे भाई की गला रेंतकर हत्या

मऊगंज थाने के शाहपुर इंद्रजीत सिंह गांव की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। वैवाहिक आयोजन के दौरान मामूली बात पर हुए विवाद में दूल्हे के ममेरे भाइ की गला रेंतकर हत्या कर दी गई। तड़के जनमास में युवक का खून से लथपथ हालत में शव मिलने से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों की पहचान हुई है जिनको पुलिस ने हिरसत में ले लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना मऊगंज थाने के शाहपुर इंद्रजीत सिह गांव की है।

