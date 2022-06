सरेराह बाइक सवारों ने युवक पर दागी गोली, हाथ में लगे छर्रे

बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े की वारदात, सिटी कोतवाली थाने के घोघर मोहल्ले की घटना

Published: June 09, 2022 02:39:25 am

रीवा। जिले में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। उनमें पुलिस का खौफ नहीं रहा। यही वजह है कि दिनदहाड़े गोली चलाने से भी नहीं चूक रहे। ऐसी ही एक घटना बुधवार को सिटी कोतवाली थाने के घोघर मोहल्ले में हुई। बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह एक युवक पर फायर कर दिया। गोली युवक के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

bike riders fired at the young man, shrapnel in hand