रोड में गाडिय़ां खड़ी करके मना रहे थे जन्मदिन, पुलिस ने पहुंचकर अपने अंदाज में कटवाया केक

चोरहटा थाने के करहिया के समीप दर्जन भर बच्चे रोड में मना रहे थे जन्म, स्थानीय व्यक्ति की सूचना पर तीन थानों की पुलिस पहुंची

रीवा। घर से स्कूल व कोचिंग जाने के लिए निकलने वाले बच्चे अक्सर दोस्तों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते है जो कई बार उनके लिए ही नुकसानदायक हो जाती हे। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया है जब स्कूली बच्चे बीच सड़क में गाडिय़ां खड़ी करके बर्थ डे पार्टी मना रहे थे। उन्होंने पार्टी के लिए पूरी सड़क को जाम कर दिया था। एक स्थानीय व्यक्ति ने तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नम्बर में मैसेज कर दिया जिस पर पुलिस पहुंच गई।

Birthday was celebrated by parking vehicles in the road, the police ar