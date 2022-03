रुस यूक्रेन युद्ध से बाजार में कालाबाजारी, प्रिंट रेट मिटाकर सामान बेंच रहे व्यापारी

मुनाफाखोरी के चलते बाजार से गायब होने लगे सामान, स्टाक करके बनाई किल्लत

रीवा। रुस यूक्रेन युद्ध अब व्यापारियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। बाजार में सामानों का कृतिक संकट पैदा हो गया है और रेट बढऩे के बाद अब व्यापारी प्रिंट रेट मिटाकर सामान बेंच रहे है। हालत यह है कि पुराने सामानों का प्रिंट मिटाकर उसे बेंच जा रहा है। सामानों को स्टक में जमाकर बाजार में कमी पैदा कर दी गई है और मजबूरी मेंं लोग मनमानी कीमतों मेें खरीदने को मजबूर है।

