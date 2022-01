दलालों की गिरफ्त में ब्लड बैंक, एम्बुलेंस के कर्मचारी ने अटेंडर से ब्लड दिलाने के नाम पर ऐंठे पांच हजार रुपए

अमहिया पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला, आए दिन सामने आ रहे मामले

रीवा। संजय गांधी अस्पताल का ब्लड बैंक दलालों की गिर$फ्त में है। यहां पर ब्लड दिलाने के नाम पर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है। ब्लड दिलाने के नाम लिये रुपए

ऐसा ही एक व्यक्ति इनका शिकार बन गया जिसकों ब्लड दिलाने के नाम पर आरोपी ने रुपए ले लिये और चंपत हो गया। परेशान पीडि़त ने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे अब इस फर्जीवाड़े के संबंध में पूछताछ की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल में अयोध्या प्रसाद साकेत निवासी घौरहा थाना लौर ने अपने भाई को हीरालाल साकेत को 17 दिसम्बर को अस्पताल में भर्ती कराया था जिनका इलाज चल रहा था। पीडि़त के भाई का आपरेशन हुआ था। अस्पताल में भर्ती मरीज को ब्लड की कमी हो गई थी जिस पर पीडि़त ब्लड की व्यवस्था के लिए ब्लड बैंक गया था। वहां पर कर्मचारियों ने ब्लड की अनुपलब्धता बताई।

