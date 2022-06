24 घंटे से विलाप कर रहे परिजनों की बिगड़ी हालत, शव देखते ही हुए बेहोश

गोताखोरों ने नदी से निकाले तीनों युवकों के शव, अतरैला थाने के गुरगुदा में नाव पलटने से हुए थे हादसे का शिकार, पीडि़त परिवार को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषण

रीवा. एक दिन पूर्व नाव पलटने से टमस नदी में डूबे तीनों युवकों के शव गुरुवार को पुलिस ने बरामद कर लिये है। नदी के अथाह जल से गोताखोरों की टीम ने उनको बाहर निकाला जिन्हें बाद में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। अतरैला थाने के गुरगुदा में एक दिन पूर्व नदी पार करते समय नाव पलट गई थी जिसमें पांच लोग डूब गए थे। दो तो तैर कर बाहर निकल आए थे लेकिन तीन लापता हो गए थे। उनकी तलाश में लगातार गोताखोरों की टीम लगी हुई थी। उक्त युवकों की तलाश में रात में टमस नदी में सर्चिंग कराई गई थी। इसके लिए नदी के किनारे हाईलोजन लाइट लगवाई गई थी। दो स्टीम बोट व एसडीआरएफ की टीम ने पूरी रात सर्चिंग की लेकिन युवकों का कोई पता नहीं चला था। गुरुवार की सुबह सत्यम केवट निवासी हरदहन का शव बरामद हुआ जो घटनास्थल के समीप ही गोताखोरों को मिला था। उसके बाद दोनों युवकों की तलाश में दिन भर सर्चिंग चली और सांयकाल पवन कुमार केवट पिता शिवनारायण 20 वर्ष व रमाशंकर केवट पिता मुन्नालाल 18 वर्ष निवासी हरदहन के भी शव बरामद हो गए। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। जिस स्थान पर शव मिले है वहां काफी गहरा था। पुलिस फिलहाल मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुटी है।



24 घंटे से विलाप कर रहे परिजनों की शव मिलने ही हालत बिगड़ी

इस हादसे के बाद से ही नदी के किनारे बैठकर विलाप कर रहे परिजनों की हालत गुुरुवार को खराब हो गई थी। नदी से जैसे ही युवकों के शव निकले तो दहाड़े मारकर रो रहे कुछ परिवार के सदस्य बेहोश हो गए। हादसे ने तीन परिवार के चिराग बुझा दिये। कलेक्टर ने पीडि़त परिवार को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषण की है।



पूरी रात मौजूद रहा प्रशासनिक अमला व पुलिस बल

कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार की रात पूरा प्रशासनिक अमला व पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम पीके पांडेय, तहसीलदार उमेश तिवारी व चंद्रमणि सोनी, एसडीओपी विनोद सिंह, थाना प्रभारी कन्हैया बघेल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे जिन्होंने पूरी रात रेसक्यू ऑपरेशन चलाया था।

