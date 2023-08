परम वीर चक्र सुबेदार मेजर संजय कुमार ने कैडेट्स में भरा जोश, कहा राष्ट्र रक्षा में रहे सदैव तत्पर

रीवा. भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पदक परम वीर चक्र से अलंकृत सुबेदार मेजर संजय कुमार का सैनिक स्कूल मे व्याख्यान आयोजित किया गया। उन्होंने सैनवा मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद विद्यालय के मानेकशा सभागार में विशेष सभा का आयोजन किया गया। जिसमें कैडेट्स में जोश व उत्साह भरते हुए कहा कि राष्ट रक्षा में सदैव तत्पर रहें।

Cadets full of enthusiasm, always ready to protect the nation