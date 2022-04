चार लाख रुपए का कर्ज लौटाने का झांसा देकर बुलवाया, अपहरण कर मांगी फिरौती

हनुमना पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ा, पुत्र से लूटी गई मोटर साइकिल, रुपए व मोबाइल बरामद

रीवा। शातिर बदमाशों ने एक व्यक्ति का सरेराह अपहरण कर लिया। बदमाशों ने उन्हें छोडऩे के एवज में फिरौती की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दी। पीडि़त को अपहरण मुक्त करवाकर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उसके पुत्र की बाइक सहित अन्य सामान भी लूट ले गए थे जिसे पुलिस ने बरामद किया है।

