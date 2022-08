सड़क में धान का रोपा लगाने वाले आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज

लौर पुलिस ने की कार्रवाई, पत्रिका की खबर को पुलिस ने लिया संज्ञान

रीवा। सड़क में धान का रोपा लगाकर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पत्रिका द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने पर पुलिस ने उसे संज्ञान में लिया और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। हालांकि अभी तक सड़क से धान का रोपा नहीं हटवाया गया है।

