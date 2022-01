बालाघाट के तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ दर्ज हुआ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला

अमहिया पुलिस ने की कार्रवाई, स्कूल के निरीक्षण के बाद पक्ष में रिपोर्ट देने के एवज में हुआ था डेढ़ लाख रुपए का लेनदेन

रीवा। नावोदय विद्यालय के बालाघाट के तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार विवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। स्कूल को मान्यता दिलाने के एवज में उन्होंने पैसों का लेनदेन किया था। इस पूरे मामले की जांच चलती रही और अब जाकर थाने को प्रतिवेदन दिया गया जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

