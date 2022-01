टीआई की पत्नी समेत तीन महिलाओं की चेन खींची, दो दर्जन लोगों के पर्स व मोबाइल चोरी

चिरहुला मंदिर मेंं भीड़भाड़ का फायदा उठाकर सक्रिय रहे बदमाश, थाने पहुंची शिकायतें

रीवा। नए साल की शुरूआत भगवान के दर्शन के साथ करने वाले लोगों की खुशियों पर बदमाशों ने पानी फेर दिया। शहर के प्रसिद्ध चिरहुला मंदिर में उमड़ी भीड़ का बदमाशों ने जमकर फायदा उठाया। टीआई की पत्नी समेत तीन महिलाओं की चेन खींच ली और दो दर्जन लोगों के मोबाइल व पर्स निकाल लिये। पीडि़तों ने पुलिस के पास पहुुंचकर आवेदन दिये है।

