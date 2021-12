संदिग्ध परिस्थितियों में कोचिंग सेंटर संचालक का फंदे में लटकता मिला शव, हत्या का आरोप

हनुमाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच

रीवा। संदिग्ध परिस्थितियों में कोचिंग सेंटर संचालक का घर के अंदर से फंदे में लटकता हुआ मिला। घटना से पूरे कस्बे में सनाका खिंच गया। सूचना मिलते ही पुलि युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, नईगढ़ी थाने के हकरिया गांव की घटना

रीवा। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम हकरिया निवासी राजेश उर्फ राजू मिश्रा 40 वर्ष ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक वे अत्यधिक मात्रा में नशे का सेवन करते थे। शाम के समय पत्नी ने उनको शराब का सेवन करने से मना किया था जिसको लेकर उनके बीच विवाद भी हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी बात को लेकर युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया है।

००००

भीषण ठँड में धान बेंचने के लिए समितियों में परेशान होते है नईगढ़ी के किसान, केन्द्रों में ठहरने की नहीं है व्यवस्था

रीवा। भीषण ठंड में अपनी धान बेंचने के लिए नईगढ़ी क्षेत्र के किसान परेशान है। वे पूरी रात धान की रखवाली करने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे रहते है। नईगढ़ी बलाक की आधा दर्जन से अधिक खरीदी केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है। अधिकांश केन्द्रों में किसानों के रात्रिकालीन रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है व पेयजल, शौचालय की व्यवस्था नहंी की गइ्र हे। किसान एकता संगठन के नेता ओंकारनाथ चौबे ने शीघ्र प्रशासन से व्यवस्था करवाने की मांग की है।

०००००

Coaching center operator's body found hanging under suspicious circums,Coaching center operator's body found hanging under suspicious circums,Coaching center operator's body found hanging under suspicious circums