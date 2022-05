कलेक्टर व एसपी ने किया ईदगाहों का भ्रमण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील

सभी ईदगाह में पहुंचकर लोगों से की मुलाकात, प्रशासन को व्यवस्था बनाने में सहयोग का दिया आश्वासन

रीवा। ईद पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए सोमवार की रात प्रशासनिक व पुलिस अधिकरियों ने पूरे शहर का भ्रमण किया। कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, एसडीएम अनुराग तिवारी सहित तमाम अधिकारियों ने कंट्रोल रुम से फ्लैग मार्च निकाला।

Collector and SP visited Idgahs, appealed to celebrate the festival in