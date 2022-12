Rewa : कोरोना की तैयारियों का परीक्षण करने कलेक्टर ने कराया मॉकड्रिल

Submitted by:



कोरोना पर मॉकड्रिल, कलेक्टर-एसपी ने तैयारियों का किया परीक्षण

संजयगांधी अस्पताल में आक्सीजन व्यवस्था और बेड के साथ दवाओं की ली जानकारी

Collector got mockdrill done to test Corona's preparedness