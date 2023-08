कांग्रेस का आरोप, भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं

Submitted by:

रीवाPublished: Aug 06, 2023 09:03:26 am

रीवा. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के निर्देशन में प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे एवं जिलाध्यक्ष सीमा सिंह तथा शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दैरान प्रदेश उपाध्यक्ष कविता ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

Congress alleges women are not safe in BJP government