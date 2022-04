फोरव्हीलर की टक्कर से दम्पति की मौत, गुस्साई भीड़ ने दो वाहनों में आग लगाकर पुलिस ने की मारपीट

नईगढ़ी थाने के जुड़मनिया गांव में हुआ हृदय विदारक हादसा, घंटो रहा बवाल

रीवा। अनियंत्रित फोरव्हीलर ने सड़क के किनारे खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दम्पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साई भीड़ ने दोनों वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनके साथ भी लोगों ने झूमाझटकी कर मारपीट की। पुलिस ने किसी तरह विवाद को शांत कराया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

Couple died due to four wheeler collision, angry mob set fire to two v