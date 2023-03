राजस्व प्रकरणों की प्रगति पर लिखी जाएगी अधिकारियों की सीआर

रीवा. आयुक्त रीवा संभाग अनिल सुचारी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाइन समीक्षा की। कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर आयुक्त ने चेताया है कि अब प्रकरणों के निराकरण की प्रगति के आधार पर ही राजस्व अधिकारियों की सीआर लिखी जायेगी।

CR of officers will be written on the progress of revenue cases